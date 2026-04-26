Brigade de Keur Massar : La gendarmerie a interpellé trois nouveaux suspects hier samedi

L’enquête sur le démantèlement d’un présumé réseau d’homosexuels s'enchaîne. En exécutant une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, la Brigade de Recherches de Keur Massar a franchi la barre symbolique des 80 arrestations.



Ce samedi 25 avril 2026, l’étau s’est encore resserré avec l’interpellation de trois nouveaux suspects par des gendarmes en civil, portant un coup supplémentaire à cette organisation présumée.





Des preuves jugées accablantes par les enquêteurs

Selon des informations de Seneweb, les trois individus interpellés ce samedi ne sont pas des célébrités, mais leur implication dans le réseau serait fortement étayée par les preuves collectées au cours des investigations. Placés en garde à vue après avis du magistrat instructeur, ils attendent désormais d'être présentés au parquet.





Le procureur Saliou DICKO suit de très près l'évolution de cette procédure complexe qui continue de mobiliser d'importants moyens de la gendarmerie nationale pour identifier toutes les ramifications de cette affaire.





MS/NDARINFO



