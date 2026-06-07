Dakar Arena : Ousmane Sonko rejette fermement l'idée d'une crise institutionnelle

Devant des milliers de militants survoltés, l'ancien chef du gouvernement a qualifié la situation politique actuelle de « configuration traditionnelle », rappelant que le peuple a souverainement choisi de confier le pouvoir exécutif à une mouvance et le pouvoir législatif à une autre.





Assurant que la sécurité et la stabilité du Sénégal ne sont absolument pas en jeu, il a fustigé les discours alarmistes portés par de « petits groupes » agissant pour des intérêts crypto-personnels. Fort de son expérience, Ousmane Sonko a dénoncé les combines en cours.





Abordant le calendrier électoral, le leader des Patriotes a tapé du poing sur la table en fustigeant les velléités de report des élections locales. Affirmant que Pastef est fin prêt à en découdre dans les urnes, il a solennellement invité le chef de l'État à signer le décret de convocation du corps électoral. « L'arène est là, que celui qui est prêt vienne lutter une bonne fois pour toutes », a-t-il lancé en guise de défi ouvert à ses adversaires politiques.





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