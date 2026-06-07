Fonction publique : Dianté prône l'action et le pragmatisme face aux urgences

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a invité samedi à Kolda les acteurs politiques et les forces vives à placer l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus de toute autre considération.





Lors d’une rencontre de grande envergure avec les populations de sa région d’origine, le ministre a insisté sur l'importance de l'unité nationale en martelant : « Nous n’avons pas de parti. Si on en a un, c’est le Sénégal ». Face aux urgences économiques et sociales qui assaillent le pays, il a rappelé qu'une rupture profonde est indispensable dans la manière d’appréhender l’engagement public.





Mamadou Lamine Dianté a lancé un appel solennel aux Sénégalais de tous bords pour bâtir une dynamique collective de progrès, afin d'accompagner efficacement l'action du nouveau gouvernement.





Il a précisé que la mission de l'équipe gouvernementale est fermement inscrite sous le signe du pragmatisme et de l’action, en parfaite adéquation avec les orientations stratégiques fixées par le chef de l’État. Exhortant les populations du Fouladou à s'inscrire dans une synergie d'efforts durables, le ministre a réitéré la nécessité absolue de faire bloc derrière les grands chantiers de la République et de dépasser définitivement les agendas partisans.





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