Ousmane Sonko appelle ses militants à bannir les invectives et quolibets contre les autorités

Le président de Pastef, Ousmane Sonko, a fermement invité ses partisans à cesser l'utilisation de quolibets et de surnoms moqueurs visant les autorités, dénonçant des attitudes contre-productives au profit d'un débat exclusivement axé sur les idées et le programme.





Lors de sa prise de parole au rassemblement à Dakar Arena, le leader des Patriotes a appelé ses militants à la raison, les mettant en garde contre le piège des invectives.





Selon lui, ces railleries s'apparentent à des provocations orchestrées pour générer des griefs juridiques et conduire à l'emprisonnement de leurs auteurs. Ousmane Sonko a ainsi exhorté la jeunesse et les sympathisants du parti au pouvoir à élever le niveau du débat politique en restant focalisés sur les propositions programmatiques et la confrontation d'idées constructives.





Fixant le nouveau cap stratégique du parti, le président de l'Assemblée nationale a demandé à ses troupes de se concentrer sur le terrain. Il les a invités à sillonner l'ensemble du territoire national pour massifier et renforcer durablement les bases de la formation politique. Enfin, insistant sur l'avenir organisationnel de Pastef, il a rappelé l'urgence de muscler la formation politique et intellectuelle des militants afin de consolider l'ancrage républicain du parti.





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