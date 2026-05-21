Dakar : Bassirou Diomaye Faye lance les audiences du Dialogue national au Palais de la République

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ouvre ce jeudi 21 mai 2026 le cycle des consultations directes avec les forces vives de la nation. En lieu et place du grand rassemblement public qui caractérisait la Journée du dialogue national instaurée en 2016, le chef de l’État a opté pour un format resserré d'audiences successives programmées jusqu'au 31 mai. Ce réajustement de calendrier a été décidé en Conseil des ministres pour acter la coïncidence de la date initiale du 28 mai avec les célébrations religieuses de la Tabaski.





Sécurité, économie et consensus durables avec les anciens commis de l'État



Pour ce premier cycle d’audiences au Palais, le chef de l’État reçoit les anciens Premiers ministres ainsi que les anciens ministres ayant dirigé les portefeuilles stratégiques des Finances et de l’Intérieur. Selon une note officielle de la présidence, cette première phase vise à recueillir l’expérience de personnalités ayant maîtrisé les ressorts économiques et sécuritaires de la nation. Un second cycle sera ensuite élargi aux notabilités et représentants des forces vives. Les discussions, qui font suite aux éditions de 2024 sur la réforme de la Justice et de 2025 sur le système politique, porteront sur la situation économique, sociale et politique afin de dégager des consensus durables pour le pays.





MS/NDARINFO



