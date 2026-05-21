Politique : le FDR dénonce un « déficit de transparence » et boycotte le Dialogue national

La conférence des leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) a déclaré ce mercredi ne pas se sentir concernée par les consultations initiées par le président de la République. Cette plateforme regroupant plusieurs partis et mouvements de l’opposition rejette fermement le format resserré choisi par le chef de l’État à la place de la traditionnelle Journée nationale du dialogue. Le bloc d'opposition dénonce une démarche qui « manque de transparence et d’inclusivité » à quelques heures de l'ouverture officielle des audiences au Palais.





Un agenda flou et une rupture de méthode contestée par l'opposition

Les membres du FDR regrettent publiquement que ni l’ordre du jour, ni les modalités des échanges n’aient été clairement définis et portés à la connaissance des acteurs politiques. Si le président Bassirou Diomaye Faye a réitéré lors du Conseil des ministres que ce format d'audiences directes était dicté par les contraintes de calendrier de la Tabaski, l'argument ne convainc pas l'opposition. Pour cette première journée du jeudi 21 mai, le chef de l’État maintient son agenda et recevra individuellement les anciens Premiers ministres ainsi que les anciens ministres chargés des Finances et de la Sécurité intérieure, en dépit du boycott affiché par les principales coalitions de l'espace public.





MS/NDARINFO



