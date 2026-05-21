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Dakar : Bassirou Diomaye Faye reçoit quatre anciens Premiers ministres au Palais de la République

Jeudi 21 Mai 2026

Dakar : Bassirou Diomaye Faye reçoit quatre anciens Premiers ministres au Palais de la République

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a officiellement ouvert ce jeudi 21 mai 2026 le premier cycle des consultations de la Journée nationale du dialogue. Fidèle à la méthode posée dès sa prestation de serment le 2 avril 2024, le chef de l'État a successivement accordé des audiences à quatre anciens Premiers ministres : M. Cheikh Aguibou Soumaré, M. Abdoul Mbaye, Mme Aminata Touré et M. Amadou Ba. Cette série de tête-à-tête marque le lancement d'une séquence institutionnelle destinée à croiser les expertises au-dessus des clivages partisans.
 

Situation économique, sécuritaire et retour d'expérience des chefs de gouvernement

 

Pendant plusieurs heures, les échanges ont porté de manière sereine sur la marche globale du pays, sa situation économique ainsi que ses défis sécuritaires dans un contexte international particulièrement exigeant. Les quatre anciens chefs de gouvernement ont salué la démarche inclusive du chef de l'État et lui ont livré, chacun dans la sincérité de son expérience vécue, leur lecture des priorités nationales.


À travers cette démarche, la présidence de la République réaffirme que l'expérience acquise au sommet de l'État appartient au patrimoine commun de la nation, érigeant l'écoute et la concertation permanente en piliers majeurs de la gouvernance actuelle.
 

MS/NDARINFO
 



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