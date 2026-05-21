Souveraineté alimentaire : Ousmane Sonko fixe les priorités de la campagne agricole 2026-2027

Le Premier ministre Ousmane Sonko a centré sa communication en Conseil des ministres sur les préparatifs de la campagne agricole d'hivernage 2026-2027. Tout en saluant les performances et les efforts fournis par les structures nationales telles que l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) dans la production d'engrais et de semences certifiées, le chef du gouvernement a dressé un état des lieux sans complaisance du secteur. Il a relevé la persistance de faiblesses structurelles majeures qui freinent encore l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire de l'Exécutif.





Autonomie semencière, accès au crédit et urgence des infrastructures de stockage

Parmi les urgences identifiées par le chef du gouvernement figurent le déficit récurrent d'autonomie semencière, les écarts de qualité constatés lors de la précédente campagne, les failles du système de ciblage des producteurs et les obstacles liés à l’accès au crédit agricole. Ousmane Sonko a également pointé du doigt les carences en maintenance du matériel de culture ainsi que l'insuffisance flagrante des capacités de stockage à travers le pays.



Pour corriger les disparités de distribution et éradiquer le détournement d'intrants, il a ordonné l'accélération du processus de digitalisation de la filière, s'appuyant sur les résultats probants obtenus dans les zones pilotes de Tivaouane et de Nioro. En attendant la refonte globale des subventions, les services de l’État devront veiller de manière rigoureuse à la transparence des coûts et à la mise à disposition effective des intrants sur l'ensemble du territoire national.





MS/NDARINFO



