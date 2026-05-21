NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
  

Souveraineté alimentaire : Ousmane Sonko fixe les priorités de la campagne agricole 2026-2027

Jeudi 21 Mai 2026

Souveraineté alimentaire : Ousmane Sonko fixe les priorités de la campagne agricole 2026-2027

Le Premier ministre Ousmane Sonko a centré sa communication en Conseil des ministres sur les préparatifs de la campagne agricole d'hivernage 2026-2027. Tout en saluant les performances et les efforts fournis par les structures nationales telles que l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) dans la production d'engrais et de semences certifiées, le chef du gouvernement a dressé un état des lieux sans complaisance du secteur. Il a relevé la persistance de faiblesses structurelles majeures qui freinent encore l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire de l'Exécutif.
 

Autonomie semencière, accès au crédit et urgence des infrastructures de stockage

 

Parmi les urgences identifiées par le chef du gouvernement figurent le déficit récurrent d'autonomie semencière, les écarts de qualité constatés lors de la précédente campagne, les failles du système de ciblage des producteurs et les obstacles liés à l’accès au crédit agricole. Ousmane Sonko a également pointé du doigt les carences en maintenance du matériel de culture ainsi que l'insuffisance flagrante des capacités de stockage à travers le pays.

Pour corriger les disparités de distribution et éradiquer le détournement d'intrants, il a ordonné l'accélération du processus de digitalisation de la filière, s'appuyant sur les résultats probants obtenus dans les zones pilotes de Tivaouane et de Nioro. En attendant la refonte globale des subventions, les services de l’État devront veiller de manière rigoureuse à la transparence des coûts et à la mise à disposition effective des intrants sur l'ensemble du territoire national.
 

MS/NDARINFO
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
À LIRE AUSSI

Souveraineté alimentaire : Ousmane Sonko fixe les priorités de la campagne agricole 2026-2027

21/05/2026

Matam : 6 entreprises minières sur le minerai de phosphate sur fond de vives tensions locales

21/05/2026

Dakar : Bassirou Diomaye Faye reçoit quatre anciens Premiers ministres au Palais de la République

21/05/2026

Dakar : Bassirou Diomaye Faye lance les audiences du Dialogue national au Palais de la République

21/05/2026

Politique : le FDR dénonce un « déficit de transparence » et boycotte le Dialogue national

21/05/2026

Dialogue national : L'APR " n’enverra aucun mandataire à ces consultations "

20/05/2026

Sénégal : le Conseil des ministres adopte un rythme bimensuel pour évaluer l'action publique

20/05/2026
Recherche
Recherche avancée
NDARINFO +
LES PLUS LUS

Dakar : le Gouverneur Ousmane Kane ordonne l’évacuation immédiate des autoponts

15/05/2026

Fonction publique : un accès à l'achat en plusieurs fois pour près de 190 000 agents de l'État

19/05/2026

Trafic de visas : La Sûreté Urbaine démantèle un réseau transnational entre la Chine et le Sénégal

15/05/2026

TAKKUSAANU NDAR : la magie des Signares illumine la vieille ville, le Sabar séduit et s'exporte à l'international.

17/05/2026

Deuil aux lieux saints : la Direction générale du Pèlerinage annonce le décès d'un deuxième Sénégalais

18/05/2026

Africa NextGen Economist Prize : le Sénégalais Abdoulaye Ndiaye sacré meilleur jeune économiste d’Afrique à Kigali

16/05/2026