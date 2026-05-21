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Matam : 6 entreprises minières sur le minerai de phosphate sur fond de vives tensions locales

Jeudi 21 Mai 2026

Matam : 6 entreprises minières sur le minerai de phosphate sur fond de vives tensions locales

Au total, six entreprises minières détiennent des autorisations d’exploitation ou de prospection de phosphate dans la région de Matam. Toutefois, selon les révélations du chef du Service régional des mines, Ibrahima Bâ, seules deux entités ont effectivement démarré leurs activités industrielles sur le terrain : la Société minière de la Vallée (SOMIVA) et West Wind. Si ce secteur injecte des milliards de francs CFA dans les caisses de l'État, il fait face à une opposition grandissante des populations locales, marquée par de récents affrontements à Agnam et une décision préfectorale de suspension des travaux.
 

Cartographie des entreprises et répartition des sites d'exploitation

 

D'après les précisions du Service régional des mines fournies à l'APS, la SOMIVA demeure la plus ancienne et la plus importante structure de la zone. Elle extrait le phosphate dans les communes de Ndendory et de Hamady Hounaré (département de Kanel). La société West Wind est active sur les sites d'Ogo (Matam) et de Boyinadji (Kanel). En revanche, l'entreprise Amafrique reste en phase de prospection dans les communes de Dabia, Agnam et Oréfondé. La société SOMA a, de son côté, repris l'exploitation de la mine de Waly Diala (Orkadiéré). Enfin, les compagnies Kanel Ressources (à Sinthiou Bamambé-Banadji) et Baobab Minerals détiennent des permis mais tardent encore à lancer leurs chantiers.
 

Émeutes à Agnam, RSE contestée et intervention du Gouverneur

 

Le climat social autour de ces gisements est particulièrement lourd. À Hamady Hounaré, les riverains réclament une revalorisation de la patente sur le transport du phosphate routier vers le Port autonome de Dakar et jugent les actions de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) insuffisantes, malgré les appuis de la SOMIVA aux écoles, étudiants et mouvements religieux.
 

La tension a franchi un cap à Agnam, où les habitants s'opposent aux forages d'une entreprise implantée depuis dix ans. De violents affrontements ont éclaté entre des jeunes locaux et la gendarmerie, conduisant à la destruction d'une foreuse industrielle. Face à cette crise, le gouverneur de la région de Matam, Saïd Dia, a convoqué une réunion d’urgence de trois heures à la sous-préfecture en présence des élus, chefs de villages et collectifs de jeunes, débouchant sur la suspension immédiate des travaux de prospection.
 

Un impact économique de 5,6 milliards CFA orienté vers l'exportation


Sur le plan macroéconomique, le rapport de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) met en lumière le poids financier du secteur. Les compagnies minières de Matam ont généré un total de 5 milliards 600 millions de francs CFA de recettes fiscales pour l’État sénégalais. La SOMIVA valide à elle seule une contribution hégémonique de plus de 5 milliards de francs CFA. Les données officielles de l'ITIE révèlent également que la production issue de ces sites est essentiellement exportée vers trois marchés clés : le Mali, les Pays-Bas et la Suisse.


MS/NDARINFO
 



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