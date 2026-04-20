Réseau de débauche : Enseignants, ASP et commerçants impliqués dans un groupe sordide

L'enquête, déclenchée par des plaintes pour harcèlement sexuel déposées par deux hommes, a mis à nu une organisation structurée autour d'un groupe WhatsApp démantelé par le Commissariat de Linguère, détaille Libération dans sa livraison de ce lundi 20 avril 2026.





À la tête de cette machine, Abdou Lecore dit « Baye » (32 ans) et le recruteur Amadou Guèye dit « Tigui » (48 ans) coordonnaient des rencontres, des partouzes et des partages de partenaires impliquant des profils socioprofessionnels extrêmement variés.





À ce stade, 18 personnes ont déjà été interpellées, dont un éleveur-marabout, des enseignants, un agent de sécurité de proximité (ASP), des commerçants et même un élève. Les aveux recueillis par les enquêteurs décrivent des scènes sordides, l'organisation de soirées sous l'emprise de la drogue et la circulation de vidéos obscènes.





Lors d'une descente, un mécanicien, Ibrahima Badji, a été surpris en plein ébat, tandis que son partenaire parvenait à prendre la fuite par une fenêtre. Plus de 20 autres membres du réseau sont actuellement activement recherchés par les forces de l'ordre.





MS/NDARINFO

