Dette du Sénégal : Le scandale des 2 300 milliards CFA de profits pour les créanciers

Des bénéfices colossaux s'élevant à 2 300 milliards de francs CFA ont été empochés par les créanciers privés du Sénégal, selon le Quotidien Yoor Yoor bi.



S'appuyant sur une enquête conjointe du FRAPP et de l'organisation Debt Justice, le quotidien affirme que le remboursement intégral de la dette commerciale offre aux investisseurs un profit de 44 %, un chiffre qui dépasse largement les normes mondiales et transforme l'économie nationale en une « mine d'or » pour les prédateurs financiers.





Cette situation serait dopée par les dettes cachées du régime sortant, permettant à certains spéculateurs d'atteindre des rendements vertigineux allant jusqu'à 100 %. Face à ce que le journal qualifie d'hémorragie de ressources vitales, il interroge la légitimité de tels sacrifices imposés au peuple sénégalais pour garantir l'enrichissement insolent de détenteurs d'obligations internationaux, alors que les priorités sociales et le Trésor public se trouvent étranglés.





MS/NDARINFO

