Samsung One UI 9 : Les nouveautés de la mise à jour Android 17 dévoilées par erreur

Alors que le déploiement de One UI 8.5 est encore en cours, des fuites majeures concernant One UI 9 (basé sur Android 17) viennent de lever le voile sur les intentions de Samsung pour l'été 2026.





Selon les informations partagées par des sources spécialisées comme Les Numériques et Android Authority, cette mise à jour majeure mise sur une épuration visuelle radicale et une intégration encore plus poussée de l'intelligence artificielle pour simplifier l'expérience utilisateur.





L'interface se veut plus « aérienne » avec le concept Liquid Glace, utilisant des effets de transparence et de flou pour donner une impression de profondeur aux panneaux de contrôle. Parmi les nouveautés les plus marquantes, on retient l'apparition de la fonction Tap to Share, une réponse directe à AirDrop d'Apple permettant de transférer des fichiers par simple contact physique entre deux appareils.





Samsung prévoit également de réorganiser ses menus, notamment la section « À propos du téléphone », devenue plus compacte pour laisser place aux informations essentielles plutôt qu'à de grands visuels superflus.





MS/NDARINFO



