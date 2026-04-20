Affaire TCS : Cheikh Guèye charge Hady Sy après sa tentative de corruption avortée

Le Directeur général de TCS, Cheikh Guèye, est au cœur d’un scandale de tentative de corruption visant un magistrat. Pour obtenir la levée de son bracelet électronique et s’ouvrir les portes d’une sortie du territoire, l’homme d’affaires n’a pas hésité à proposer une somme de 10 millions de francs CFA, soigneusement dissimulée dans un classeur destiné au juge, relate Le Quotidien Libération, ce matin.





Cependant, la manœuvre a tourné au fiasco. Face aux enquêteurs de la gendarmerie, Cheikh Guèye a tenté de se dédouaner en pointant la responsabilité d'un tiers. Selon ses déclarations rapportées par le quotidien Libération, c’est un certain Hady Sy qui lui aurait suggéré d’approcher le magistrat avec ce « cadeau » pour faciliter son dossier.





Cette tentative de corruption active vient alourdir le dossier du patron de TCS, déjà sous surveillance électronique, et pose la question des complicités dans cette affaire de corruption présumée.





MS/NDARINFO

