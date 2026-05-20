Triangle Khombole-Ndangalma : les détails du grand exercice militaire lancé par l'EAPI ce lundi.

L'École d'Application et de Perfectionnement Interarmes (EAPI) a officiellement lancé, ce lundi 18 mai 2026, la manœuvre militaire d'envergure baptisée « Sine 2026 ». Cet exercice de formation tactique et stratégique est déployé sur le terrain au sein du triangle géographique Khombole–Ndangalma–Ngazobil. Prévue pour se dérouler jusqu'au jeudi 21 mai, cette manœuvre annuelle est organisée au profit exclusif des officiers stagiaires de l'EAPI.



Elle matérialise la phase de restitution pratique finale destinée à évaluer les compétences opérationnelles et les capacités de commandement des futurs chefs de section d'infanterie face à des scénarios de combat asymétrique et conventionnel au plus proche des réalités du terrain.





Commandement tactique, gestion des opérations complexes et interopérabilité

À travers cet exercice interarmes de haute intensité, les participants sont soumis à des épreuves de prise de décision rapide sous pression, de coordination des appuis feu tactiques et de conduite des opérations en environnement interopérable impliquant la synergie de plusieurs unités spécialisées. La manœuvre « Sine 2026 » est structurée pour renforcer la coopération technique entre les différentes composantes des forces armées sénégalaises, s'inscrivant dans une stricte logique interarmes et interarmées.



Selon l'état-major de l'école, cette immersion opérationnelle permet aux cadres de valider les enseignements théoriques reçus durant leur cursus académique, tout en affinant leurs réflexes de planification logistique et de gestion des crises militaires complexes. À travers ce déploiement, l'EAPI réaffirme sa mission régalienne de perfectionnement des futurs chefs militaires appelés à assumer le commandement des théâtres d'opérations nationaux.





MS/NDARINFO

