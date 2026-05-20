NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Triangle Khombole-Ndangalma : les détails du grand exercice militaire lancé par l'EAPI ce lundi.

Mercredi 20 Mai 2026

Triangle Khombole-Ndangalma : les détails du grand exercice militaire lancé par l'EAPI ce lundi.

L'École d'Application et de Perfectionnement Interarmes (EAPI) a officiellement lancé, ce lundi 18 mai 2026, la manœuvre militaire d'envergure baptisée « Sine 2026 ». Cet exercice de formation tactique et stratégique est déployé sur le terrain au sein du triangle géographique Khombole–Ndangalma–Ngazobil. Prévue pour se dérouler jusqu'au jeudi 21 mai, cette manœuvre annuelle est organisée au profit exclusif des officiers stagiaires de l'EAPI.

Elle matérialise la phase de restitution pratique finale destinée à évaluer les compétences opérationnelles et les capacités de commandement des futurs chefs de section d'infanterie face à des scénarios de combat asymétrique et conventionnel au plus proche des réalités du terrain.
 

Commandement tactique, gestion des opérations complexes et interopérabilité

 

À travers cet exercice interarmes de haute intensité, les participants sont soumis à des épreuves de prise de décision rapide sous pression, de coordination des appuis feu tactiques et de conduite des opérations en environnement interopérable impliquant la synergie de plusieurs unités spécialisées. La manœuvre « Sine 2026 » est structurée pour renforcer la coopération technique entre les différentes composantes des forces armées sénégalaises, s'inscrivant dans une stricte logique interarmes et interarmées.

Selon l'état-major de l'école, cette immersion opérationnelle permet aux cadres de valider les enseignements théoriques reçus durant leur cursus académique, tout en affinant leurs réflexes de planification logistique et de gestion des crises militaires complexes. À travers ce déploiement, l'EAPI réaffirme sa mission régalienne de perfectionnement des futurs chefs militaires appelés à assumer le commandement des théâtres d'opérations nationaux.
 

MS/NDARINFO

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

Dakar : le Gouverneur Ousmane Kane ordonne l’évacuation immédiate des autoponts

15/05/2026

Africa NextGen Economist Prize : le Sénégalais Abdoulaye Ndiaye sacré meilleur jeune économiste d’Afrique à Kigali

16/05/2026

Deuil aux lieux saints : la Direction générale du Pèlerinage annonce le décès d'un deuxième Sénégalais

18/05/2026

Ousmane Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui, ce soir

15/05/2026

Forces spéciales marines : Le Sénégal sacré champion des « Flintlympics » 2026

13/05/2026

Date de célébration de la Tabaski 2026 : la CONACOC a tranché

17/05/2026

Congrès du 6 juin : le plan secret d'Ousmane Sonko pour restructurer le parti.

16/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Justice : une enquête de la Sûreté urbaine ouverte contre Thierno Lô après une plainte de Mary Teuw Niane

20/05/2026

Dakar : la CDC lance le programme « Résidences Solidaires » de 212 logements sur le site de l'ancien aéroport

20/05/2026

Triangle Khombole-Ndangalma : les détails du grand exercice militaire lancé par l'EAPI ce lundi.

20/05/2026

Urgences médicales : le ministère de la Santé lance le premier SMUR hospitalier de la banlieue au CHN de Pikine

20/05/2026

Milliards et titres fonciers : le bilan chiffré des saisies opérées par la nouvelle justice financière.

20/05/2026

Évasion avortée : le marabout « Mara milliardaire » rattrapé par les gardes pénitentiaires à l'hôpital Abass Ndao

20/05/2026