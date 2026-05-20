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Gestion halieutique : le ministère de la Pêche attribue quatre licences d'exploitation côtière pour approvisionner le marché intérieur

Mercredi 20 Mai 2026

Gestion halieutique : le ministère de la Pêche attribue quatre licences d'exploitation côtière pour approvisionner le marché intérieur

Le gouvernement poursuit sa stratégie de sécurisation de l'approvisionnement national en produits halieutiques. Le ministère des Pêches et de l'Économie maritime a annoncé l'attribution de quatre permis de pêche démersale côtière, option poissonnier-céphalopodier, à un armement national. Cette décision découle des conclusions des travaux de la Commission consultative d'attribution des licences de pêche (CCALP) réunie le 12 mai 2026. Officialisée par un communiqué ce mardi 19 mai, cette mesure concrétise les orientations fixées lors du Conseil des ministres du 26 novembre 2025, axées sur la consolidation de la souveraineté alimentaire.
 

Évaluation scientifique du CRODT et obligations de distribution locale

 

Les autorités sectorielles affirment que la procédure de sélection s'est déroulée selon une approche transparente et inclusive. Bien que plusieurs armements aient été sollicités dès la fin de l'année 2025 pour formaliser leurs intentions, un unique opérateur sénégalais a accepté de souscrire aux clauses restrictives de ce partenariat public-privé. Le cahier des charges impose à l'armement bénéficiaire de consacrer l'intégralité de ses captures au marché sénégalais.

L'opérateur s'est également engagé à investir dans la chaîne de valeur halieutique par le déploiement d'infrastructures de conservation et de distribution ciblant les zones de l'hinterland les plus éloignées des côtes. Sur le plan environnemental, le ministère souligne que cette décision s'appuie sur une évaluation des stocks réalisée par le Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT), dont les rapports scientifiques valident un accès limité, progressif et strictement encadré à la pêcherie démersale.
 

MS/NDARINFO
 

 



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