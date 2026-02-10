Dakar : la ministre Yacine Fall annonce la saisine du parquet pour le drame de l'UCAD

La ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Yacine Fall, a tenu à rassurer l'opinion publique nationale ce mardi. Lors de la conférence de presse du gouvernement portant sur la crise universitaire, elle a affirmé avec fermeté que « tous les coupables seront traduits devant la justice » dans l’affaire de la mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ.





Inscrit en deuxième année de Médecine à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), le jeune étudiant a perdu la vie lundi dans un contexte de vives tensions. Face à ce drame, la Garde des Sceaux a précisé que le parquet avait été saisi dès les premières heures suivant l'incident. Cette procédure vise à diligenter les enquêtes nécessaires pour identifier les auteurs et situer précisément les responsabilités.





« Nos campus ne doivent jamais devenir des espaces de violence. Je m’engage devant le peuple sénégalais à tirer cette affaire au clair », a martelé Yacine Fall. Elle a souligné que l'institution universitaire doit rester un sanctuaire inviolable dédié au savoir et non un terrain d'affrontements meurtriers.





Le décès d’Abdoulaye Bâ a provoqué une onde de choc sans précédent au sein de la communauté estudiantine, relançant avec acuité le débat sur la gestion sécuritaire des campus sénégalais. La promesse de justice de la ministre intervient alors que la pression sociale et politique s'intensifie pour obtenir des réponses rapides et transparentes.



MS/NDARINFO



