Dakar : le Collectif des amicales de l'UCAD décrète une « université morte »

Le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a annoncé ce mardi son intention de déposer une plainte contre le Premier ministre, Ousmane Sonko, pour « diffamation ». Cette décision fait suite à des déclarations du chef du gouvernement affirmant que les étudiants seraient manipulés par l'opposition. Le collectif rejette fermement ces propos, revendiquant un mouvement « autonome et digne ».





Au-delà de la bataille juridique pour diffamation, les représentants des étudiants pointent la responsabilité directe de l'État dans le décès d'Abdoulaye Ba. Selon le collectif, l'étudiant a succombé suite à une intervention des forces de l'ordre à l'intérieur du campus social, alors que les pensionnaires observaient une « journée noire » sans manifestation, restant confinés dans leurs chambres.





Le communiqué dénonce des scènes de barbarie, des saccages et des vols de biens personnels attribués aux forces de sécurité lors de leurs opérations dans les pavillons en début de soirée. Le collectif tient pour responsables le président de la République, le Premier ministre ainsi que les ministres de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur, annonçant des saisines auprès des juridictions nationales et internationales.





En signe de protestation, le mot d'ordre d'« université morte » a été décrété jusqu'à nouvel ordre. Les étudiants sont invités à quitter le campus en attendant la satisfaction de leurs revendications, notamment la libération de leurs camarades interpellés et des sanctions contre les auteurs des violences. Le collectif a également fustigé la fermeture du campus par le COUD, dénonçant une décision prise sans concertation en plein deuil.





