Pourquoi le restaurant de l’UCAD était-il visé ? Les révélations de Me Bamba Cissé

Mardi 10 Février 2026

Au lendemain des violences tragiques à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, a exprimé sa « pleine compassion » envers la communauté universitaire. Lors d’un point de presse tenu ce mardi au Building administratif, le ministre a tenu à présenter ses condoléances à la famille de l’étudiant Abdoulaye Ba.
 

Pour Me Bamba Cissé, l’université doit impérativement demeurer un sanctuaire du savoir. « L’université doit rester un lieu d’apprentissage, de dialogue et de construction, pas un espace de violence ni de peur », a-t-il insisté. Face à l’indignation nationale, il a réitéré l’engagement du gouvernement à faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce décès à travers une enquête rigoureuse.

Revenant sur les raisons de l’intervention policière, le ministre a révélé que le gouvernement disposait d'informations préoccupantes. Selon ses déclarations, des renseignements faisaient état de projets de vandalisme ciblant les infrastructures universitaires. Il a notamment évoqué un projet de destruction du restaurant universitaire, précisant que des assauts étaient envisagés dès l’aube le jour du drame.
 

Me Bamba Cissé a conclu en affirmant que le déploiement des forces de défense et de sécurité (FDS) visait exclusivement la protection des biens publics appartenant à l’ensemble des Sénégalais. Selon lui, cette présence n’avait nullement pour but d'entraver les libertés académiques, mais de prévenir des dommages irréparables sur le patrimoine de l’institution.
 

MS/NDARINFO


