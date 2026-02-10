5 ans après les faits : N. Niang sort enfin de prison après son acquittement





La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès a prononcé, ce mardi, l'acquittement du plombier N. Niang. Ce dernier était poursuivi pour des faits graves de viol, pédophilie et détournement de mineure, suite aux accusations portées par la jeune N. Diouf, âgée de 16 ans au moment des faits.





L'affaire, qui remonte à l'année 2021, avait conduit le prévenu à une longue détention préventive avant son jugement le 13 janvier 2026. Lors de l'audience, la plaignante avait maintenu ses déclarations, affirmant avoir subi trois agressions sexuelles de la part de l'accusé. Des allégations que N. Niang a toujours contestées avec fermeté.





À la barre, le mis en cause a balayé ces « accusations gratuites », rappelant les liens quasi familiaux qui l'unissaient à la victime. Il a précisé qu'il considérait la jeune fille comme son propre enfant, en raison de la profonde amitié qui le liait au défunt père de cette dernière. Pour lui, la nature de leur relation rendait les faits reprochés impensables.





Dans son réquisitoire, le procureur de la République avait souligné l'absence totale d'éléments matériels probants dans ce dossier. Estimant que la culpabilité ne pouvait être établie au-delà de tout doute raisonnable, le parquet avait requis l'acquittement au bénéfice du doute. La chambre criminelle a suivi cette analyse en ordonnant la libération du plombier.





MS/NDARINFO





