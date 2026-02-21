Connectez-vous
Zac Mbao : La police met fin aux agissements d'un récidiviste de l'escroquerie religieuse

Samedi 21 Février 2026

Le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a interpellé, ce vendredi 20 février 2026, un individu spécialisé dans l’escroquerie au sentiment religieux. Le suspect s’est présenté à la mosquée de la cité Sonatel juste avant la prière du vendredi pour simuler une conversion à l’Islam, incitant les fidèles émus à organiser une collecte d’argent en sa faveur.

Le stratagème a été déjoué par un fidèle qui a reconnu l'individu grâce à des alertes circulant sur TikTok pour des faits similaires.
 

Lors de son audition, le mis en cause est passé aux aveux, reconnaissant avoir utilisé ce même scénario dans au moins quatre autres localités, notamment à Yeumbeul, à la cité Sipres et dans le secteur de l’Aéroport. L'individu a été placé en garde à vue.
 

MS/NDARINFO
 


