Lutte contre la drogue dure : Le commissariat de Yeumbeul-Comico neutralise cinq trafiquants

Le commissariat d'arrondissement de Yeumbeul-Comico, dirigé par le commissaire Ousmane Diop, a démantelé un réseau de trafic de crack dans la nuit de ce vendredi 20 février 2026. L'opération, déclenchée suite à un renseignement, a conduit à l'interpellation de cinq suspects, dont le cerveau présumé de la bande, Ismaïla alias « Iss », domicilié à Golf.



Les enquêteurs de la brigade de recherches ont infiltré un appartement où résidaient la célèbre tiktokeuse Imane Traoré et son amie Dieynaba alias « Diéba », y découvrant plusieurs grammes de cette drogue dure.





L'intervention a permis d'appréhender le trafiquant principal et son livreur, Pape Moussa, en possession de pierres de crack au moment d'une livraison simulée par un agent infiltré. Les cinq individus ont été placés en garde à vue sous l'autorité du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye. L'enquête, au-delà du volet stupéfiants, pourrait prendre une tournure liée à l'orientation sexuelle des mis en cause.





MS/NDARINFO



