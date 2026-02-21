Marie Khone Faye offre 100 paquets de serviettes hygiéniques aux lycéennes de Saint-Louis

L’Inspecteur d’Académie de Saint-Louis a reçu un lot de 100 paquets de serviettes hygiéniques offert par la Première Dame du Sénégal, Marie Khone Faye. Ce geste social vise à promouvoir le bien-être et la dignité des jeunes filles scolarisées afin de favoriser leur maintien à l’école.



En réaffirmant son engagement pour l’éducation des filles, la Première Dame cible l’amélioration des conditions d’apprentissage et la lutte contre l’absentéisme lié aux contraintes menstruelles.





L’Inspecteur d’Académie a qualifié cette initiative de « généreuse et utile », précisant qu’elle vient renforcer les dispositifs d’inclusion au sein des établissements. Cette action s'inscrit dans une volonté de bâtir une école plus équitable et attentive aux besoins spécifiques des élèves, notamment en matière d’hygiène menstruelle.





MS/NDARINFO

