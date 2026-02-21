"Le 22e suspect tombe à Saint-Louis" : Un marchand de 52 ans arrêté dans l'affaire Pape Cheikh Diallo

La Section de Recherches (SR) de Saint-Louis a procédé, ce vendredi, à l'interpellation du marchand A. C., âgé de 52 ans, suite à un avis de recherche émis par la Brigade de Recherches de Keur Massar.



Domicilié au quartier Pikine Angle Tall et divorcé, le suspect a été placé en détention après avis du procureur Baye Thiam avant d'être transféré à Dakar sous escorte ce samedi matin.



Dès son arrivée, il a été acheminé au centre de santé de Keur Massar pour subir des tests de dépistage au VIH.





Cette nouvelle arrestation porte à 22 le nombre de suspects appréhendés dans cette enquête tentaculaire.



Le dossier porte sur des chefs d'accusation graves, notamment l'association de malfaiteurs, des actes contre nature, la transmission volontaire du VIH, ainsi que le trafic de drogue et le blanchiment de capitaux.



