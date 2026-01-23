Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Décès de Christian Valantin, grand témoin de l'ère senghorienne

Vendredi 23 Janvier 2026

Décès de Christian Valantin, grand témoin de l'ère senghorienne

Le Sénégal et le monde diplomatique sont en deuil après le décès de Christian Valantin, survenu hier à Paris à l'âge de 96 ans. Fils de Marc et de Madeleine Guillabert, cet illustre Saint-Louisien était l'un des derniers grands témoins de l'ère senghorienne. Né en 1929 dans la vieille ville, il y a effectué ses études primaires et secondaires au Lycée Faidherbe avant d'obtenir sa licence en droit en 1954.

Sa trajectoire exceptionnelle l'a conduit à mener de front une carrière administrative et politique de premier plan. Dès l'aube des indépendances, il a servi comme chef de cabinet de Léopold Sédar Senghor, alors que ce dernier présidait l'Assemblée Fédérale du Mali entre 1959 et 1960. Il a ensuite exercé les fonctions de Gouverneur de la Région de Thiès de 1961 à 1962, avant de retrouver la Présidence de la République du Sénégal en tant que directeur de cabinet du Chef de l'État de 1966 à 1968.

Figure centrale du parlementarisme sénégalais, Christian Valantin a siégé comme député sans interruption de 1968 à 2000, occupant notamment le poste de premier vice-président de l'Assemblée Nationale au cours de ses sept dernières années de mandat. Son influence s'est également étendue sur la scène internationale à travers son engagement pour la Francophonie. Il fut le représentant personnel du Président de la République au Conseil Permanent de la Francophonie de 1986 à 2000, puis conseiller personnel du Secrétaire général de l'organisation en 2007.

Avec sa disparition, le Sénégal voit s'éteindre une mémoire vivante de son histoire institutionnelle et diplomatique.

MS/NDARINFO



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"
Pape Thiaw a livré ses vérités sur la finale controversée de la CAN 2025, s'expliquant sur sa...

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"
Claude Le Roy a pris la défense du Sénégal après la finale controversée de la CAN 2025, allant...

"Par son œuvre, sa constance et son exemplarité" : Diomaye Faye célèbre Sadio Mané

"Par son œuvre, sa constance et son exemplarité" : Diomaye Faye célèbre Sadio Mané
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage appuyé à Sadio Mané lors...

Bassirou Diomaye Faye aux supporters : "Ces femmes et ces hommes qui n'ont jamais cessé d'y croire"

Bassirou Diomaye Faye aux supporters : "Ces femmes et ces hommes qui n'ont jamais cessé d'y croire"
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un vibrant hommage aux supporters des...

CAN 2025 : quatre Lions dans le onze type dominé par le Sénégal et le Maroc

CAN 2025 : quatre Lions dans le onze type dominé par le Sénégal et le Maroc
La CAF a dévoilé mercredi le onze type de la CAN 2025, avec quatre joueurs sénégalais figurant dans...
LES PLUS LUS

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

17/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

5 choses à savoir sur Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre de la finale Maroc-Sénégal

18/01/2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

17/01/2026

El Hadji Malick Diouf : De la Medina à la finale de la CAN 2025

18/01/2026

Parade des Lions ce mardi : l'itinéraire dévoilé de la Patte d'Oie au Palais de la République

20/01/2026
SERVICES