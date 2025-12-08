NDARINFO.COM

✔️ Qui peut demander une carte nationale d’identité ?

Toute personne de nationalité sénégalaise âgée d’au moins 5 ans.Pour les 5–15 ans, la carte n’est pas obligatoire, mais nécessaire pour obtenir un passeport.La présence physique du demandeur est obligatoire lors de l’enrôlement et du retrait.Pièces acceptées :Ancienne carte nationale d’identité (1979 ou plus récente)Extrait de naissance datant de moins de 3 moisAncien passeport CEDEAONouveau passeport CEDEAO numériséFrais :1 000 FCFA (timbre fiscal)En moyenne 2 semaines, mais cela peut varier selon les périodes et la charge des services administratifs de Saint-Louis.La CNIB est valable 10 ans.Pièces à fournir :Ancienne carte d’identité numériséeQuittance de 1 000 FCFAVoici les principaux lieux d’enrôlement et de retrait dans le département de Saint-Louis :🟦 1. Commissariat central de Sor (Saint-Louis)➡️ Lieu principal d'enrôlement et de déclaration de perteSitué au cœur du quartier de Sor, c’est l’un des centres les plus fréquentés.🟦 2. Préfecture de Saint-Louis➡️ Dépôt des demandes et retrait selon disponibilité.🟦 3. Sous-préfectures du département➡️ Disponibles selon périodes et organisation locale.🟦 4. Brigades de gendarmerie territorialeBrigade de SorBrigade de Saint-Louis / Ndar Toute➡️ Pour déclaration de perte ou enrôlement selon disponibilité.🟦 5. Centres d’état civil et mairiesMairie de Saint-Louis (île)Mairie de SorCentres secondaires d’état civil