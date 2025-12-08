NDARINFO.COM

✔️ Qui peut demander une carte nationale d’identité ?
Toute personne de nationalité sénégalaise âgée d’au moins 5 ans.
Pour les 5–15 ans, la carte n’est pas obligatoire, mais nécessaire pour obtenir un passeport.
La présence physique du demandeur est obligatoire lors de l’enrôlement et du retrait.
📄 Documents à fournir pour une première demande
Pièces acceptées :
Ancienne carte nationale d’identité (1979 ou plus récente)
Extrait de naissance datant de moins de 3 mois
Ancien passeport CEDEAO
Nouveau passeport CEDEAO numérisé
Frais :
1 000 FCFA (timbre fiscal)
Notes importantes :
En moyenne 2 semaines, mais cela peut varier selon les périodes et la charge des services administratifs de Saint-Louis.
🔁 Renouvellement de la carte nationale d’identité
La CNIB est valable 10 ans.
Pièces à fournir :
Ancienne carte d’identité numérisée
Quittance de 1 000 FCFA
❗ Perte ou vol de la carte : que faire à Saint-Louis ?
Voici les principaux lieux d’enrôlement et de retrait dans le département de Saint-Louis :
🟦 1. Commissariat central de Sor (Saint-Louis)
➡️ Lieu principal d'enrôlement et de déclaration de perte
Situé au cœur du quartier de Sor, c’est l’un des centres les plus fréquentés.
🟦 2. Préfecture de Saint-Louis
➡️ Dépôt des demandes et retrait selon disponibilité.
🟦 3. Sous-préfectures du département
🟦 4. Brigades de gendarmerie territoriale
Brigade de Sor
Brigade de Saint-Louis / Ndar Toute
➡️ Pour déclaration de perte ou enrôlement selon disponibilité.
🟦 5. Centres d’état civil et mairies
Mairie de Saint-Louis (île)
Mairie de Sor
Centres secondaires d’état civil
ℹ️ Pour plus d’informations
Toute personne de nationalité sénégalaise âgée d’au moins 5 ans.
Pour les 5–15 ans, la carte n’est pas obligatoire, mais nécessaire pour obtenir un passeport.
La présence physique du demandeur est obligatoire lors de l’enrôlement et du retrait.
📄 Documents à fournir pour une première demande
Pièces acceptées :
Ancienne carte nationale d’identité (1979 ou plus récente)
Extrait de naissance datant de moins de 3 mois
Ancien passeport CEDEAO
Nouveau passeport CEDEAO numérisé
Frais :
1 000 FCFA (timbre fiscal)
Notes importantes :
- Période de révision des listes électorales :
-
- 500 FCFA au Sénégal et en zone Franc
-
- 1 euro en zone Euro
-
- 1 dollar US ailleurs
-
- En cas de doute sur la nationalité → Certificat de nationalité requis.
-
- Personnes portant des lunettes → présenter ordonnance ou certificat médical.
En moyenne 2 semaines, mais cela peut varier selon les périodes et la charge des services administratifs de Saint-Louis.
🔁 Renouvellement de la carte nationale d’identité
La CNIB est valable 10 ans.
Pièces à fournir :
Ancienne carte d’identité numérisée
Quittance de 1 000 FCFA
❗ Perte ou vol de la carte : que faire à Saint-Louis ?
- Se rendre au poste de police ou à la brigade de gendarmerie pour faire une déclaration de perte.
-
- Présenter pour obtenir un duplicata :
-
- Extrait de naissance (moins de 3 mois)
-
- Certificat de perte
-
- Quittance de 6 000 FCFA
Voici les principaux lieux d’enrôlement et de retrait dans le département de Saint-Louis :
🟦 1. Commissariat central de Sor (Saint-Louis)
➡️ Lieu principal d'enrôlement et de déclaration de perte
Situé au cœur du quartier de Sor, c’est l’un des centres les plus fréquentés.
🟦 2. Préfecture de Saint-Louis
➡️ Dépôt des demandes et retrait selon disponibilité.
🟦 3. Sous-préfectures du département
- Gandon
-
- Mpal
-
- Fass Ngom
🟦 4. Brigades de gendarmerie territoriale
Brigade de Sor
Brigade de Saint-Louis / Ndar Toute
➡️ Pour déclaration de perte ou enrôlement selon disponibilité.
🟦 5. Centres d’état civil et mairies
Mairie de Saint-Louis (île)
Mairie de Sor
Centres secondaires d’état civil
ℹ️ Pour plus d’informations
- Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF)
-
- Services disponibles à Saint-Louis :
-
- Commissariat central de Sor
-
- Préfecture
-
- Brigades de gendarmerie du département
-
- Sous-préfectures