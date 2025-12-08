NDARINFO.COM

Connectez-vous
Demander une Carte Nationale d’Identité (CNIB) à Saint-Louis : démarches, documents, lieux et délais

La Carte Nationale d’Identité Biométrique CEDEAO (CNIB) est indispensable pour de nombreuses démarches administratives au Sénégal. À Saint-Louis, plusieurs centres permettent l’enrôlement, le renouvellement et le retrait. Voici un guide complet et actualisé pour les habitants du département.

Lundi 8 Décembre 2025

✔️ Qui peut demander une carte nationale d’identité ?

Toute personne de nationalité sénégalaise âgée d’au moins 5 ans.

Pour les 5–15 ans, la carte n’est pas obligatoire, mais nécessaire pour obtenir un passeport.

La présence physique du demandeur est obligatoire lors de l’enrôlement et du retrait.

📄 Documents à fournir pour une première demande
Pièces acceptées :

Ancienne carte nationale d’identité (1979 ou plus récente)

Extrait de naissance datant de moins de 3 mois

Ancien passeport CEDEAO

Nouveau passeport CEDEAO numérisé

Frais :

1 000 FCFA (timbre fiscal)

Notes importantes :
  • Période de révision des listes électorales :
  •  
  • 500 FCFA au Sénégal et en zone Franc
  •  
  • 1 euro en zone Euro
  •  
  • 1 dollar US ailleurs
  •  
  • En cas de doute sur la nationalité → Certificat de nationalité requis.
  •  
  • Personnes portant des lunettes → présenter ordonnance ou certificat médical.
⏳ Délais de délivrance

En moyenne 2 semaines, mais cela peut varier selon les périodes et la charge des services administratifs de Saint-Louis.

🔁 Renouvellement de la carte nationale d’identité

La CNIB est valable 10 ans.

Pièces à fournir :

Ancienne carte d’identité numérisée

Quittance de 1 000 FCFA

❗ Perte ou vol de la carte : que faire à Saint-Louis ?
  • Se rendre au poste de police ou à la brigade de gendarmerie pour faire une déclaration de perte.
  •  
  • Présenter pour obtenir un duplicata :
  •  
  • Extrait de naissance (moins de 3 mois)
  •  
  • Certificat de perte
  •  
  • Quittance de 6 000 FCFA
📍 Où faire sa carte nationale d’identité à Saint-Louis ?

Voici les principaux lieux d’enrôlement et de retrait dans le département de Saint-Louis :

🟦 1. Commissariat central de Sor (Saint-Louis)

➡️ Lieu principal d'enrôlement et de déclaration de perte
Situé au cœur du quartier de Sor, c’est l’un des centres les plus fréquentés.

🟦 2. Préfecture de Saint-Louis

➡️ Dépôt des demandes et retrait selon disponibilité.

🟦 3. Sous-préfectures du département
  • Gandon
  •  
  • Mpal
  •  
  • Fass Ngom
➡️ Disponibles selon périodes et organisation locale.

🟦 4. Brigades de gendarmerie territoriale

Brigade de Sor

Brigade de Saint-Louis / Ndar Toute
➡️ Pour déclaration de perte ou enrôlement selon disponibilité.

🟦 5. Centres d’état civil et mairies

Mairie de Saint-Louis (île)

Mairie de Sor

Centres secondaires d’état civil

ℹ️ Pour plus d’informations
  • Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF)
  •  
  • Services disponibles à Saint-Louis :
  •  
  • Commissariat central de Sor
  •  
  • Préfecture
  •  
  • Brigades de gendarmerie du département
  •  
  • Sous-préfectures

