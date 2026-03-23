Dette souveraine du Sénégal : Les zones d'ombre d'une levée de fonds de 370 milliards

Une vive polémique agite les milieux financiers et politiques sénégalais autour d'un emprunt de 370 milliards de FCFA. Cette levée de fonds suscite de profondes inquiétudes au sein de l'opinion publique et des observateurs économiques en raison d'un manque de communication officielle initiale et de zones d'ombre entourant les conditions de négociation de cette dette souveraine.





L'absence de divulgation immédiate des termes de cet emprunt obligataire ou bancaire lève le voile sur les fragilités liées à la transparence budgétaire. Les analystes s'interrogent sur l'affectation réelle de ces ressources financières (règlement de la dette intérieure, investissements d'infrastructures ou dépenses de fonctionnement) ainsi que sur le taux d'intérêt retenu dans un marché international particulièrement resserré.



Face aux risques de dégradation de la notation souveraine du Sénégal par les agences internationales (Moody's, S&P), les partenaires au développement, dont le Fonds Monétaire International (FMI), scrutent la sincérité des comptes publics et le respect des critères de convergence de l'UEMOA fixant le plafond d'endettement à 70% du PIB.





MS/NDARINFO



