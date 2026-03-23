Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Retrait de la CAN par la CAF : Pape Gueye exprime la "déception" des Lions

Lundi 23 Mars 2026 - 22:57

Retrait de la CAN par la CAF : Pape Gueye exprime la "déception" des Lions

Le milieu de terrain des Lions de la Teranga, Pape Gueye, s'est exprimé ce lundi à Paris sur la récente décision de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer au Sénégal son titre de champion d'Afrique 2025.

Interrogé à l'issue du premier galop d'entraînement de la sélection nationale en France, le joueur de Villarreal CF a publiquement partagé sa « déception » face à cet arbitrage administratif, tout en accordant son entière confiance aux instances dirigeantes de la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour défendre les droits du football sénégalais.
 

Malgré ce choc extra-sportif, le milieu de terrain a assuré que l'état d'esprit du groupe de Pape Thiaw restait positif et focus sur la préparation des prochaines échéances.

Les Lions sont actuellement réunis dans la capitale française pour préparer un match amical de gala contre le Pérou, prévu ce samedi 28 mars 2026 au Stade de France, avant de rallier Dakar pour y affronter la Gambie trois jours plus tard. Fort d'une excellente saison en Liga espagnole sous les couleurs du sous-marin jaune (4 buts, 2 passes décisives), Pape Gueye a exprimé sa grande fierté de fouler la pelouse de Saint-Denis. Il a lancé un appel vibrant à la forte communauté sénégalaise établie en Île-de-France pour qu'elle vienne célébrer l'équipe nationale à guichets fermés.

À 27 ans, le joueur estime avoir franchi un palier athlétique et mental important dans sa carrière professionnelle grâce à la confiance de ses différents staffs techniques en club comme en sélection.

MS

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Korité 2026 : La CMS annonce la fête pour le vendredi 20 mars au Sénégal

18/03/2026

Les nominations en conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026

19/03/2026

Malang Diédhiou : « Personne ne peut invalider le résultat d'un match définitif »

18/03/2026

Retour de Nimzatt : Le Khalife de Guéoul et ses deux épouses périssent dans un accident à Diama

22/03/2026

Fierté sénégalaise : Lamine Naham réélu maire en France avec 46,97%

23/03/2026

Korité 2026 : La Coordination des Musulmans et la Communauté Oumarienne fêtent vendredi

19/03/2026

Aïd Al-Fitr 2026 : L'Arabie Saoudite fixe la date au vendredi 20 mars

18/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Retrait de la CAN par la CAF : Pape Gueye exprime la "déception" des Lions

23/03/2026

Préparation Mondial 2026 : Les Lions sans Sadio Mané face aux Sud-Américains ce samedi

23/03/2026

Restitution historique : 418 manuscrits de Cheikh Oumar Foutiyou Tall bientôt rapatriés

23/03/2026

Dette souveraine du Sénégal : Les zones d'ombre d'une levée de fonds de 370 milliards

23/03/2026

Emplois et stages au COJOJ : Dakar 2026 recherche des profils d'experts et de jeunes diplômés

23/03/2026

"La chute fatale" : Un artiste de 30 ans se brise le cou lors d'un Simb à Dagana

23/03/2026