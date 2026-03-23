Retrait de la CAN par la CAF : Pape Gueye exprime la "déception" des Lions

Le milieu de terrain des Lions de la Teranga, Pape Gueye, s'est exprimé ce lundi à Paris sur la récente décision de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer au Sénégal son titre de champion d'Afrique 2025.



Interrogé à l'issue du premier galop d'entraînement de la sélection nationale en France, le joueur de Villarreal CF a publiquement partagé sa « déception » face à cet arbitrage administratif, tout en accordant son entière confiance aux instances dirigeantes de la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour défendre les droits du football sénégalais.





Malgré ce choc extra-sportif, le milieu de terrain a assuré que l'état d'esprit du groupe de Pape Thiaw restait positif et focus sur la préparation des prochaines échéances.



Les Lions sont actuellement réunis dans la capitale française pour préparer un match amical de gala contre le Pérou, prévu ce samedi 28 mars 2026 au Stade de France, avant de rallier Dakar pour y affronter la Gambie trois jours plus tard. Fort d'une excellente saison en Liga espagnole sous les couleurs du sous-marin jaune (4 buts, 2 passes décisives), Pape Gueye a exprimé sa grande fierté de fouler la pelouse de Saint-Denis. Il a lancé un appel vibrant à la forte communauté sénégalaise établie en Île-de-France pour qu'elle vienne célébrer l'équipe nationale à guichets fermés.



À 27 ans, le joueur estime avoir franchi un palier athlétique et mental important dans sa carrière professionnelle grâce à la confiance de ses différents staffs techniques en club comme en sélection.



MS





