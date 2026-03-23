Préparation Mondial 2026 : Les Lions sans Sadio Mané face aux Sud-Américains ce samedi

L'équipe nationale de football du Sénégal a entamé ce lundi 23 mars 2026 son rassemblement à Paris, en perspective de son match amical international devant l'opposer au Pérou ce samedi au Stade de France (16h00 GMT). Les premières images et vidéos de l'arrivée de la délégation sénégalaise dans la capitale française ont été diffusées par la Fédération sénégalaise de football (FSF) sur ses canaux de communication officiels.





Les joueurs convoqués par le sélectionneur national Pape Thiaw ont rallié la Tanière pour leur grande majorité. Le capitaine Kalidou Koulibaly a montré la voie aux côtés de cadres confirmés tels qu'Édouard Mendy ou Krépin Diatta. Le groupe enregistre également l'intégration de nouvelles recrues prometteuses à l'instar de Mamadou Diakhon et Nobel Mendy. D'autres Lions, parmi lesquels Pape Guèye, Chérif Ndiaye, Lamine Camara et Nicolas Jackson, ont déjà pris leurs quartiers à l'hôtel de l'équipe. Privés de leur joueur vedette Sadio Mané pour ce stage, les Sénégalais affronteront le Pérou à Saint-Denis avant de s'envoler pour Dakar afin de croiser le fer avec la Gambie, trois jours plus tard (le mardi 31 mars à 19h00 GMT), sur la pelouse du Stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio.





Ce bloc de deux rencontres sert de préparation grandeur nature pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les Lions boucleront leur série de matchs amicaux printaniers le 31 mai 2026 face aux États-Unis au Bank of America Stadium de Charlotte. Logé dans le très relevé Groupe I du Mondial aux côtés de la France et de la Norvège (en attendant le barragiste issu du tournoi Bolivie/Suriname/Irak), le Sénégal ouvrira sa compétition le 16 juin 2026 au MetLife Stadium de New York face aux Bleus de France (19h00 GMT).





MS/NDARINFO



