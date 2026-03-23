Global Coalition Summit for Children : Washington accueille Marie Khone Faye ce mercredi

La Première dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a annoncé qu’elle participera prochainement à un sommet international de haut niveau consacré à la protection et à l’avenir des enfants aux États-Unis. Répondant à l'invitation officielle de la Première dame américaine Melania Trump, l'épouse du chef de l'État sénégalais se rendra à Washington à compter de ce lundi 23 mars 2026.





Le sommet, intitulé « Global Coalition Summit for Children », se tiendra à la Maison-Blanche le mercredi 25 mars 2026 autour du thème central : « Fostering the Future Together » (Façonner l'avenir ensemble). Selon Marie Khone Faye, ce rendez-vous diplomatique de premier plan sera l'occasion d'aborder les enjeux cruciaux liés à l'éducation, à la sécurité et à l'épanouissement des enfants dans le monde, tout en portant la voix des priorités de l'enfance au Sénégal.





MS/NDARINFO



