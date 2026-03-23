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Restitution historique : 418 manuscrits de Cheikh Oumar Foutiyou Tall bientôt rapatriés

Lundi 23 Mars 2026 - 21:44

Restitution historique : 418 manuscrits de Cheikh Oumar Foutiyou Tall bientôt rapatriés

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience au Palais ce lundi 23 mars 2026 le Khalife de la famille de Thierno Mountaga Tall, Thierno Madani Tall. Au cœur des échanges figurait un dossier mémoriel et culturel de haute importance : la démarche engagée pour le rapatriement et la restitution de plus de 418 manuscrits ayant appartenu au grand érudit et résistant africain, Cheikh Oumar Foutiyou Tall.
 

La famille omarienne a officiellement sollicité l'appui de l'État du Sénégal pour accompagner et faciliter ce processus de recouvrement historique, essentiel pour la préservation et la valorisation de l'héritage religieux national.

En marge de cette restitution patrimoniale, l'audience a également permis de jeter les bases de l'organisation, prévue pour l'année 2027, d'une grande exposition universelle dédiée à la vie, à la pensée et à l'œuvre monumentale d'El Hadj Oumar Foutiyou Tall.
 

MS/NDARINFO
 


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