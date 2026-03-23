Plus de 30 000 Corans offerts : La grande distribution de la Délégation aux Affaires religieuses

Le Délégué général aux Affaires religieuses, Dr Djim Ousmane Dramé, a procédé ce lundi 23 mars 2026 à la remise de plus de 30 000 exemplaires du Saint Coran à diverses structures religieuses et établissements d’enseignement à travers le Sénégal. L'initiative vise à promouvoir l’éducation religieuse, le savoir islamique ainsi que les valeurs de paix et de cohésion sociale à l'échelle nationale.





Selon le Dr Djim Ousmane Dramé, ce don massif provient d'un universitaire sénégalais basé en Jordanie. Soucieuse d'équité territoriale et sociale, la Délégation générale a veillé à associer l'ensemble des composantes du paysage islamique sénégalais : confréries soufies, associations islamiques, Ligue des imams et prédicateurs, ainsi que la Fédération des maîtres coraniques (daaras).



Près de 60 structures et foyers religieux répartis dans les 14 régions du Sénégal ont été directement impactés. Bien que la demande reste structurellement supérieure à l'offre de manuels d'apprentissage, les autorités religieuses réaffirment leur volonté de renforcer durablement l’enseignement coranique, érigé en forte demande sociale par les populations.





MS/NDARINFO



