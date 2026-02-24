Ousmane Sonko face aux députés : Le plan du gouvernement pour libérer les supporters à Rabat

Le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé sa profonde indignation face à la condamnation des dix-huit supporters sénégalais au Maroc, estimant que cette affaire semble aller au-delà du simple cadre sportif. Devant les députés ce mardi 24 février 2026, il a déploré une décision regrettable entre deux nations amies, tout en soulignant une disparité de traitement par rapport à d'autres incidents internationaux. Le chef du gouvernement a notamment cité l'exemple des Jeux Olympiques en France, où des envahissements de terrain par des supporters marocains n'avaient donné lieu à aucune interpellation, contrastant ainsi avec la fermeté des autorités chérifiennes.



Face à cette situation, l'État du Sénégal a mobilisé ses leviers diplomatiques. Ousmane Sonko a confirmé que le Président Bassirou Diomaye Faye a instruit le ministre des Affaires étrangères d'engager une procédure de demande de grâce présidentielle auprès du Royaume du Maroc. En cas d'échec, le Premier ministre a précisé qu'une solution alternative est déjà prévue : l'activation des accords bilatéraux permettant le rapatriement des détenus afin qu'ils purgent leur peine sur le sol sénégalais. Tout en appelant la population au calme et au respect de la souveraineté marocaine, il a rappelé que le Sénégal attend la même considération pour ses propres décisions judiciaires.



MS/NDARINFO

