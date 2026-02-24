Ousmane Sonko recadre Mame Mactar Guèye : « Certains en font trop »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a profité de la séance des questions d’actualité à l’Assemblée nationale, ce mardi 24 février 2026, pour recadrer fermement l'activiste Mame Mactar Guèye de l'ONG Jamra.



Sans le nommer directement au début, le chef du gouvernement a dénoncé l’attitude de ceux qui s’érigent en autorités morales sur la question de l’homosexualité, estimant que « certains en font trop ». Il a particulièrement fustigé la pratique consistant à publier les noms de personnes présumées homosexuelles, rappelant que la gestion de l'ordre public et l'application de la loi sont des prérogatives exclusivement régaliennes.







Ousmane Sonko a insisté sur le fait que rien n'autorise des individus à se substituer aux institutions compétentes de l'État pour traiter de tels sujets. Dans une révélation marquante, le Premier ministre a affirmé avoir personnellement ordonné au ministère de l'Intérieur de retirer la protection sécuritaire qui avait été mise à la disposition de l'activiste.



Par cette décision, le chef du gouvernement marque une ligne de rupture claire vis-à-vis des initiatives individuelles qu'il juge excessives, réaffirmant ainsi l'autorité souveraine de l'État sur les questions de société sensibles.



