NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Ousmane Sonko recadre Mame Mactar Guèye : « Certains en font trop »

Mardi 24 Février 2026

Ousmane Sonko recadre Mame Mactar Guèye : « Certains en font trop »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a profité de la séance des questions d’actualité à l’Assemblée nationale, ce mardi 24 février 2026, pour recadrer fermement l'activiste Mame Mactar Guèye de l'ONG Jamra.

Sans le nommer directement au début, le chef du gouvernement a dénoncé l’attitude de ceux qui s’érigent en autorités morales sur la question de l’homosexualité, estimant que « certains en font trop ». Il a particulièrement fustigé la pratique consistant à publier les noms de personnes présumées homosexuelles, rappelant que la gestion de l'ordre public et l'application de la loi sont des prérogatives exclusivement régaliennes.

 

Ousmane Sonko a insisté sur le fait que rien n'autorise des individus à se substituer aux institutions compétentes de l'État pour traiter de tels sujets. Dans une révélation marquante, le Premier ministre a affirmé avoir personnellement ordonné au ministère de l'Intérieur de retirer la protection sécuritaire qui avait été mise à la disposition de l'activiste.

Par cette décision, le chef du gouvernement marque une ligne de rupture claire vis-à-vis des initiatives individuelles qu'il juge excessives, réaffirmant ainsi l'autorité souveraine de l'État sur les questions de société sensibles.

MS/NDARINFO
 



