Brigade de Recherches de Dakar : Trois arrestations pour exercice illégal de la médecine

La Brigade de Recherches de Dakar a démantelé un cabinet médical clandestin opérant au centre-ville, procédant à l’arrestation de trois individus pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui. L'opération, menée ce lundi 23 février 2026, fait suite à l'exploitation de renseignements signalant l'existence d'une structure de santé tenue par des ressortissants étrangers sans aucune autorisation légale.



Les enquêteurs ont surpris les mis en cause en plein exercice de leurs activités frauduleuses aux alentours de 14 heures.





La perquisition effectuée sur les lieux a permis la saisie d'un impressionnant stock de matériel, comprenant vingt cartons de produits divers, cinq palettes de matériels médicaux, des tickets de consultation ainsi qu'une chaise de massage. Les trois prévenus sont actuellement poursuivis pour association de malfaiteurs et exercice illégal d'une profession réglementée. L'enquête se poursuit pour déterminer l'origine des produits saisis et identifier d'éventuelles victimes ayant fréquenté ce cabinet non homologué.





MS/NDARINFO



