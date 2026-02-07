Pétrole et Gaz : Pourquoi les chiffres de janvier 2026 sont une excellente nouvelle pour le Sénégal

Le secteur des hydrocarbures au Sénégal affiche une dynamique de production soutenue selon le rapport mensuel du ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Sur le gisement pétrolier de Sangomar, le mois de janvier 2026 a été marqué par l'expédition de quatre cargaisons, totalisant 3,8 millions de barils.



À ce jour, la production cumulée du site atteint 56,13 millions de barils, dont 55,7 millions ont déjà été commercialisés à travers 58 cargaisons internationales, confirmant les excellentes performances des installations.





Le volet gazier n'est pas en reste avec le gisement Grand Tortue Ahmeyim (GTA) qui a exporté trois cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) en janvier, soit 0,5 million de mètres cubes. Depuis le début de l'exploitation, la production globale s'élève à 3,77 millions de mètres cubes de GNL.



Le ministère souligne une intensification et une stabilisation des opérations gazières, avec 3,53 millions de mètres cubes déjà vendus sur le marché mondial, consolidant ainsi la position du Sénégal comme nouvel acteur majeur du marché énergétique.





