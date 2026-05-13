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Mbour : Un gang de voleurs de câbles télécoms démantelé sur la plage de Tripano

Mercredi 13 Mai 2026 - 10:06

Mbour : Un gang de voleurs de câbles télécoms démantelé sur la plage de Tripano

Le Poste de Police de Diamaguène, à Mbour, vient de porter un coup dur au trafic de cuivre dans la zone. Lors d'une mission de surveillance nocturne menée ce mercredi 13 mai 2026, les éléments de la Brigade de Recherches ont surpris un groupe d'individus en flagrant délit de sectionnement de câbles appartenant à une société de télécommunication nationale.

L'opération s'est déroulée le long de la plage de Tripano, un secteur jusqu'ici prisé par les malfaiteurs pour opérer à l'abri des regards.
 

À l'arrivée des forces de l'ordre, les individus ont tenté une fuite désespérée à travers les zones sombres du littoral. Si plusieurs complices ont réussi à s'échapper, les agents ont pu appréhender l'un des suspects principaux : un chauffeur domicilié à Mbour Médinatoul Salam.

Ce dernier a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage d'un moyen de locomotion.
 

L'interpellation a permis de saisir un matériel logistique important qui témoigne du caractère organisé de la bande. Les policiers ont mis la main sur un véhicule de marque Toyota Hilux de couleur noire, utilisé pour transporter le butin, ainsi qu'une quantité massive de câbles en cuivre déjà sectionnés et prêts à être écoulés sur le marché noir.
 

Les investigations se poursuivent activement pour identifier et interpeller les coauteurs en fuite, dont l'identité semble être sur le point d'être révélée par l'exploitation des premiers indices. Le matériel saisi a été placé sous scellés.
 

MS/NDARINFO

 



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