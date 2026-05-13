Hajj 2026 : Décès d'un pèlerin de Rao à Médine

Le pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam est marqué par une triste nouvelle pour la communauté sénégalaise. La Direction générale au pèlerinage (DGP) a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 13 mai 2026, le décès du pèlerin Ibrahima Mbaye. Âgé de 81 ans, ce fidèle originaire du regroupement de Rao Peulh a succombé à Médine « des suites d’un malaise ».

Conformément à la tradition et aux rites en vigueur en Terre Sainte, le défunt a été inhumé sur place. « Il repose désormais dans les cimetières de Médine », précise la note officielle de la DGP. Ce premier décès intervient alors que les opérations de transport des fidèles battent leur plein depuis le début du mois.



Malgré cette disparition, le dispositif organisationnel se poursuit. Pour cette édition 2026, le Sénégal bénéficie d'un quota de 12 860 pèlerins. La flotte d'Air Sénégal International assure la liaison avec 25 vols programmés. Sur le plan logistique, la Délégation générale prend directement en charge 1 860 fidèles, tandis que les agences privées gèrent environ 11 000 pèlerins.







La cadence des arrivées reste soutenue : le 11e vol de la Délégation générale a atterri à Médine ce mercredi matin, à 03h30 (GMT). Les autorités saoudiennes et sénégalaises collaborent étroitement pour assurer le suivi médical et sécuritaire des milliers de pèlerins déjà présents sur place, afin de garantir le bon déroulement des rites restants dans ce climat de ferveur religieuse.





MS/NDARINFO



