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Affaire Aziz Dabala : Prélèvements d'ADN en cours pour les sept suspects à la DIC

Jeudi 16 Avril 2026 - 17:20

Affaire Aziz Dabala : Prélèvements d'ADN en cours pour les sept suspects à la DIC

Les sept suspects impliqués dans l'affaire du double meurtre d'Aziz Dabala et de son colocataire Waly ont été extraits de leurs cellules pour des prélèvements d'ADN.


Cette opération, menée par la Division des investigations criminelles (DIC) sous l'égide d'une délégation judiciaire, concerne notamment El Hadji Mamadou Lamine Diao (alias Modou Lo), Assane Diaw, Serigne Sarr, Ababacar Bâ, Oumar Guèye, Fallou Diop et la danseuse Nabou Lèye.

Ces prélèvements, ordonnés par le juge d'instruction du premier cabinet de Pikine-Guédiawaye, visent à confronter les preuves scientifiques aux éléments retrouvés sur la scène du crime au Technopole.
 

MS/NDARINFO
 


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