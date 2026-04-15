Un chauffeur condamné pour avoir tenté de corrompre l'agent « Amoul Yakar »

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict ce mercredi dans l'affaire opposant le ministère public au chauffeur Assane Faye. Ce dernier a été déclaré coupable de corruption après avoir tenté de remettre la somme de 20 000 FCFA à l'adjudant de police Mamadou Amoul Yakar Diouf, un agent réputé pour son intégrité absolue.







Les faits remontent au 13 avril dernier. Alors que le policier lui servait une contravention pour des défaillances techniques sur son véhicule de transport en commun, Assane Faye a glissé le billet de 20 000 FCFA sur l'attestation en espérant récupérer ses pièces. Devant la barre, le prévenu de 29 ans a reconnu les faits et présenté ses excuses, expliquant avoir agi par précipitation alors qu'il s'apprêtait à prendre la route.





Malgré le réquisitoire du procureur qui réclamait un mois ferme, le tribunal s'est montré plus clément en condamnant le chauffeur à un mois de prison avec sursis et 20 000 FCFA d'amende ferme. La somme ayant servi à la tentative de corruption a été confisquée au profit du Trésor public.







MS/NDARINFO





