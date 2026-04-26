Mali : La star Youssou Ndour exfiltrée de Bamako en plein chaos sécuritaire

L’onde de choc des attaques terroristes au Mali a failli emporter l’une des plus grandes icônes de la musique africaine. Selon des informations exclusives révélées par Confidentiel Afrique, la star planétaire Youssou Ndour a été exfiltrée d’urgence de Bamako ce dimanche 26 avril 2026. Présent dans la capitale malienne au moment où le groupe JNIM et les rebelles du FLA lançaient une offensive coordonnée sans précédent, l’artiste sénégalais a dû être évacué sous haute protection alors que les combats faisaient rage à proximité des centres névralgiques de la ville.





Un vol spécial vers Dakar

Le leader du Super Étoile, dont la présence à Bamako coïncidait avec la dégradation brutale de la situation sécuritaire, a été acheminé vers l'aéroport international Modibo-Keïta — lui-même cible d'attaques plus tôt dans la journée — pour embarquer à bord d'un vol spécial en partance pour Dakar.





Cette opération d'exfiltration, menée dans la plus grande discrétion, intervient dans un contexte de chaos total au Mali, marqué par l'évacuation du président Assimi Goïta et la mort confirmée du ministre de la Défense Sadio Camara. Le "Roi du Mbalax" est désormais en sécurité, loin du théâtre des affrontements qui continuent de secouer le pays voisin.





MS



