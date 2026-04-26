Affaire Djiby Dramé : Un gendarme, un coach et un styliste arrêtés ce samedi

L’enquête tentaculaire sur le présumé réseau de mœurs démantelé par la Brigade de Recherches de Keur Massar franchit une nouvelle étape décisive. Après avoir franchi la barre des 80 arrestations ce samedi 25 avril 2026, l’identité des trois nouveaux suspects interpellés lors d’une opération discrète à Dakar est désormais connue, note Seneweb.





Parmi eux figurent un membre des forces de défense et des visages connus du milieu professionnel dakarois, confirmant l'ampleur et la diversité des profils impliqués dans ce dossier suivi de très près par les plus hautes autorités judiciaires.





Un gendarme auxiliaire et un troisième styliste sous les verrous

Un gendarme auxiliaire en service dans une caserne de la capitale, un coach sportif et un styliste. Ce dernier devient ainsi le troisième professionnel de la mode à tomber dans les filets des enquêteurs.





Le trio, cité par des proches du chanteur Djiby Dramé, a été placé en garde à vue suite à la collecte de preuves jugées concordantes. Sous l'impulsion du général Martin Faye, la Gendarmerie nationale réaffirme sa ligne de fermeté contre les pratiques jugées contraires aux bonnes mœurs, sous la supervision du procureur Saliou Dicko.





MS/NDARINFO





