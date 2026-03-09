Diplomatie : Vladimir Poutine félicite Mojtaba Khamenei pour sa nomination en Iran

Le président russe Vladimir Poutine a adressé, ce lundi 9 mars 2026, un télégramme officiel à l’ayatollah Mojtaba Khamenei pour le féliciter de son accession au poste de Guide suprême de la République islamique. Dans ce message publié sur le site du Kremlin, le chef de l'État russe a réaffirmé le « soutien indéfectible » de Moscou envers Téhéran, qualifiant la Russie de « partenaire fiable » historique de l'Iran.



Cette reconnaissance immédiate de la part d'une puissance mondiale majeure consolide la légitimité internationale du nouveau dirigeant iranien dans un contexte de crise régionale aiguë.





Vladimir Poutine a particulièrement insisté sur le contexte d'« agression armée » auquel l'Iran fait face, soulignant que le mandat de Mojtaba Khamenei exigera un « grand courage ». En appelant le nouveau Guide à poursuivre « avec honneur l’œuvre de son père » et à unir le peuple iranien, le Kremlin scelle un axe stratégique Moscou-Téhéran renforcé.



Ce soutien diplomatique et symbolique intervient alors que l'Iran tente de stabiliser son front intérieur après les frappes ayant coûté la vie à Ali Khamenei le 28 février dernier.





MS/NDARINFO



