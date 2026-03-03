Comment M. Sylla, "formateur" du réseau Pierre Robert, a été repéré aux USA

Le démantèlement du réseau pédocriminel transnational dirigé par le Français Pierre Robert vient de connaître un tournant majeur avec la localisation d'un suspect clé en Amérique du Nord. M. Sylla, 33 ans, identifié comme l'un des principaux « formateurs au sexe » de l'organisation, a été repéré aux États-Unis. Selon les révélations de Libération, cet individu était chargé du recrutement et de la « préparation » de mineurs pour le compte de Pierre Robert au Sénégal, au Maroc et au Mali.





Le parcours de Sylla, qui a fui le Sénégal en 2017 pour transiter par le Maroc avant de s'installer sur le sol américain, est désormais retracé par les enquêteurs. Les autorités disposent de preuves matérielles accablantes, incluant des traces de transferts d'argent et des échanges numériques compromettants. Un mandat d'arrêt international devrait être émis incessamment pour obtenir son extradition vers le Sénégal ou la France, où l'affaire est également instruite.





Au Sénégal, l'enquête a déjà conduit à l'incarcération de quatorze individus, placés sous mandat de dépôt par le Doyen des juges de Dakar suite à une commission rogatoire française. Les charges retenues sont d'une extrême gravité : traite d’êtres humains en bande organisée, proxénétisme, viols sur mineurs, actes de pédophilie et transmission volontaire du VIH/Sida. La localisation de Sylla aux États-Unis marque une avancée capitale pour la justice, permettant d'espérer le démantèlement total de la branche logistique de ce réseau.





MS/NDARINFO



