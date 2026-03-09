Connectez-vous
La Chine soutient la souveraineté de l'Iran après la nomination de Mojtaba Khamenei

Lundi 9 Mars 2026

Le gouvernement chinois a officiellement réagi, ce lundi 9 mars 2026, à la nomination de Mojtaba Khamenei en tant que nouveau Guide suprême de la République islamique d'Iran. Par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, Pékin a affirmé avoir « pris note » de cette transition au sommet de l'État iranien, soulignant qu'il s'agit d'une décision souveraine prise « conformément à la constitution du pays ».

Cette prise de position intervient alors que la communauté internationale observe avec inquiétude la passation de pouvoir dans un Iran meurtri par les récents bombardements.
 

Fidèle à sa doctrine de non-intervention, la Chine a réitéré son opposition ferme à toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de Téhéran. « La souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran doivent être respectées », a martelé Guo Jiakun, tout en appelant l'ensemble des parties impliquées dans le conflit régional à reprendre le chemin des négociations. Pour Pékin, la stabilisation de l'Iran sous la direction de Mojtaba Khamenei est perçue comme un rempart nécessaire pour éviter une déflagration totale au Moyen-Orient.
 

MS/NDARINFO
 

