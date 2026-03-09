L'unique raffinerie de Bahreïn visée par des drones iraniens

Une nouvelle attaque iranienne a visé, ce lundi 9 mars 2026, la raffinerie de pétrole de Sitra, l’unique installation de raffinage du Royaume de Bahreïn. Des drones et des missiles ont frappé le complexe situé à Maameer, provoquant d'épaisses colonnes de fumée noire visibles à des kilomètres.



Suite à cette agression, la compagnie nationale Bapco Energies a officiellement déclaré l'état de force majeure sur l'ensemble de ses opérations. Bien que l'entreprise assure que le marché intérieur reste approvisionné grâce à des plans de contingence, cette mesure libère contractuellement Bapco de ses obligations de livraison vers l'international, aggravant les tensions sur le marché mondial de l'énergie.





Cette offensive s'inscrit dans une escalade régionale sans précédent débutée le 28 février dernier. En réponse aux frappes israélo-américaines ayant coûté la vie à l'ayatollah Ali Khamenei, Téhéran multiplie les raids contre les infrastructures stratégiques des pays du Golfe.



À Bahreïn, le bilan fait état de dégâts matériels importants mais d'aucune perte de vie humaine lors de ce dernier assaut, bien que la défense nationale affirme avoir déjà intercepté plus de 95 missiles et 160 drones depuis le début du conflit. Le prix du baril de Brent a bondi de 60 % depuis le début de la crise, dépassant les 114 dollars ce lundi.





MS/NDARINFO



