Arabie saoudite : Deux ressortissants étrangers tués par un raid de drones iraniens

Le ministère saoudien de la Défense a annoncé l’interception, ce lundi 9 mars 2026 au matin, d’une salve de drones explosifs visant des zones stratégiques du Royaume. Les engins ont été neutralisés dans la région septentrionale de Jawf ainsi que dans le vaste champ pétrolier de Shaybah, une infrastructure vitale pour l'approvisionnement énergétique mondial.



Cette nouvelle offensive intervient dans un climat de tension extrême, quelques heures seulement après une attaque meurtrière perpétrée dimanche soir dans la ville de Kharj, au centre du pays.





Le bilan de l'attaque de dimanche soir est particulièrement lourd : deux ressortissants bangladais ont perdu la vie et douze autres personnes ont été blessées. Parmi les victimes civiles, onze sont originaires du Bangladesh. Cette escalade militaire, marquée par le ciblage systématique des installations pétrolières et des zones urbaines, fait peser une menace directe sur la stabilité du marché pétrolier international alors que les hostilités dans la région ne cessent de s'intensifier depuis le début du mois de mars.



MS



