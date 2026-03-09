Connectez-vous
Campagne arachidière 2026 : La Sonacos bat un record historique avec 205 000 tonnes collectées

Lundi 9 Mars 2026

Campagne arachidière 2026 : La Sonacos bat un record historique avec 205 000 tonnes collectées

Le Directeur général de la Sonacos, El Hadji Ndane Diagne, a annoncé un bilan historique pour la campagne arachidière en cours : à la date du 6 mars 2026, plus de 205 000 tonnes d’arachide ont déjà été collectées, rapporte Le Soleil.

Ce volume, qualifié de record sur les vingt dernières années, dépasse d'ores et déjà les pics de 2011 (204 000 tonnes) et de 2019 (122 000 tonnes). Cette performance exceptionnelle fait suite aux instructions directes du Premier ministre, qui a demandé à la société nationale de porter ses capacités d'achat jusqu'à 450 000 tonnes afin d'absorber une production excédentaire et de protéger les revenus des producteurs face à un marché mondial atone.
 

S'exprimant lors du « Ndogou » de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), M. Diagne a précisé que la Sonacos s'appuie désormais sur des outils de pointe, incluant l'imagerie satellite, pour affiner ses prévisions. Il a également balayé les velléités d'exportation jugées spéculatives, rappelant que le prix garanti par l'État sénégalais reste bien supérieur aux tarifs du marché international.

Au-delà de l'urgence de la collecte, un vaste plan de modernisation industrielle est enclenché grâce à une enveloppe de 25 milliards de FCFA débloquée par l'État pour le renouvellement des infrastructures, dont les fournisseurs ont déjà été présélectionnés.
 

MS/NDARINFO
 


