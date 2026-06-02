Djireye Clotilde Coly : Une experte-comptable à la Jeunesse et aux Sports

Ancienne directrice de l'Emploi, Djireye Clotilde Coly a été officiellement nommée ministre de la Jeunesse et des Sports au sein du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô. Cette experte-comptable de formation figure parmi les nominations les plus remarquées de la nouvelle équipe gouvernementale.





Elle prend ainsi les commandes d'un département stratégique au cœur des politiques publiques liées à l'emploi, à l'épanouissement de la jeunesse et au développement du sport, succédant à ce poste à Khady Diène Gaye. Inscrite à l'Ordre national des experts-comptables et comptables agréés du Sénégal (ONECCA), la nouvelle ministre possède une solide expérience en finance, audit et pilotage de la performance.





Son parcours, construit entre le secteur privé et l'administration publique, l'a menée à occuper des postes de contrôleur financier dans des multinationales avant de rejoindre Deloitte Sénégal en 2022 comme responsable de l'activité Business Process Solutions (BPS) pour la sous-région.





La nomination de Djireye Clotilde Coly intervient à un moment charnière, marqué par l'organisation historique des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Prévu du 31 octobre au 13 novembre, cet événement fera du Sénégal le tout premier État africain à accueillir une compétition olympique. En plus de cette échéance internationale majeure, la ministre prend ses fonctions alors que le nouveau Code du sport vient d'être adopté par l'Assemblée nationale, ouvrant la voie à une modernisation du cadre juridique du secteur.





Au-delà des compétitions, cette technocrate devra relever des défis majeurs tels que la modernisation des infrastructures sportives, le développement du sport de masse et surtout l'insertion socio-économique des jeunes, un domaine qu'elle maîtrise parfaitement pour avoir dirigé la direction de l'Emploi au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle.





MS/NDARINFO



