Sénégal : Décès de l’éminent économiste Moustapha Kassé

Le professeur Moustapha Kassé, éminent économiste et Doyen honoraire de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), est décédé ce lundi à Dakar à l’âge de 85 ans.





L'annonce, relayée par plusieurs médias, plonge la communauté universitaire et le monde de la recherche africaine dans une profonde tristesse. La levée du corps est prévue ce mardi à 11 heures à l’hôpital Fann, et sera suivie de son inhumation dans la ville sainte de Touba.





Premier Doyen de la FASEG, à qui l'institution avait rendu un vibrant hommage en 2022 à travers la publication d’un ouvrage collectif intitulé ”Mélanges”, le Pr Kassé était l’un des tout premiers agrégés de sciences économiques du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), une organisation sous-régionale créée en 1968.





Dans un hommage solennel publié sur les réseaux sociaux, l’UCAD salue la mémoire de l’une des figures les plus marquantes de la pensée économique en Afrique. L'institution pleure un universitaire d’exception qui a consacré près d’un demi-siècle à la formation, à la recherche et au rayonnement de l’université africaine. Au cours de son immense carrière, ce chercheur prolifique et intellectuel engagé a occupé de hautes responsabilités académiques et scientifiques, notamment comme président de la CIEREA, membre fondateur puis président du Conseil d’administration du PTCI, et président coordonnateur des jurys du concours d’agrégation du CAMES.





Conseiller spécial chargé du NEPAD auprès de la présidence de la République, ses travaux de recherche sur le franc CFA, le développement, l'industrialisation ou encore l'agriculture resteront gravés dans l'histoire. Même après sa retraite en 2005, il demeurait une voix écoutée au sein de l’Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal ainsi qu'à l'Académie Hassan II du Maroc. L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar s’incline respectueusement devant la mémoire de ce grand bâtisseur.





MS/NDARINFO





