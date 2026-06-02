Pape Thiaw : Ses choix forts pour la Coupe du monde

Le sélectionneur national Pape Thiaw a officiellement publié la liste finale des 26 joueurs retenus pour défendre les couleurs du Sénégal à la Coupe du monde. Initialement élargie à 28 éléments lors du début du rassemblement, l'équipe a été réduite afin de se conformer aux exigences de la FIFA pour la transmission réglementaire fixée ce mardi 2 juin.





Ce choix final intervient au lendemain du premier match de préparation des Lions de la Téranga, marqué par une défaite encourageante mais riche en enseignements face aux États-Unis (3-2).





Pour finaliser son groupe, le technicien sénégalais a dû écarter deux éléments de son effectif : le défenseur Moustapha Mbow et le latéral Ilay Camara, qui quittent officiellement le camp de base et ne feront pas partie de l'aventure mondialiste.





La grande surprise de cette liste définitive reste la confirmation de Bara Sapoko Ndiaye, qui a totalement inversé la tendance lors des matchs amicaux. Alors que de nombreux observateurs s’attendaient à le voir figurer parmi les deux joueurs sacrifiés par le staff technique, le jeune joueur a validé son ticket pour la compétition reine. Titularisé lors de la confrontation face aux États-Unis, Bara a livré une prestation de haute facture et a fait l'unanimité au sein de l'encadrement technique.





Le Sénégal dispose désormais de ses armes pour son entrée en lice officielle face à la France, programmée le 16 juin prochain. Avant ce choc, les Lions peaufineront leurs derniers réglages tactiques lors d’un ultime match de préparation contre l’Arabie saoudite prévu le 9 juin.





La liste officielle des joueurs sélectionnés : Édouard Mendy, Mory Diaw, Yevhann Diouf, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck, Krépin Diatta, Antoine Mendy, Ismaïl Jakobs, El Hadji Malick Diouf, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye, Nicolas Jackson, Cherif Ndiaye, Bamba Dieng, Ibrahim Mbaye, Assane Diao, Bara Sapoko Ndiaye.





MS/NDARINFO



